Участок трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Участок трассы М-12 "Восток" от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

Он отметил, что это будет возможно, если с подрядчиком не произойдет ничего экстраординарного. По словам Хуснуллина, объект почти готов, вице-премьер каждую неделю получает отчеты.

На четырехполосной освещенной трассе будут отсутствовать светофоры. Она протянется с северо-запада страны почти до Сибири.

Ранее Хуснуллин рассказал, что на трассе М-11 "Нева" в Солнечногорске Московской области заработали самые большие в России электрозарядные комплексы. Установки мощностью от 150 до 210 киловатт способны быстро заряжать электромобили и даже электробусы.

