10 августа, 13:42Технологии
Фото: depositphotos/anyaberkut
В Австралии нейросеть Claude AI от Anthropic взломала сайт спортзала и отменила чужую бронь после просьбы мужчины записать его на тренировку. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ABC.
Как говорится в материале, австралийцу надоело самостоятельно искать свободные места, поэтому он обратился к ИИ. После этого нейросеть обнаружила уязвимость в системе сайта, которая позволяла записываться на несколько месяцев вперед и удалять записи других клиентов.
Сначала бот предложил мужчине свободную запись на тренировку через несколько недель. Когда тот спросил, можно ли найти более ранее время, ИИ удалил бронь другого человека и поставил пользователя на его место.
Мужчина был шокирован, так как не просил нейросеть об этом. О последствиях таких действий искусственного интеллекта не уточняется.
Ранее китаец попал в реанимацию после похудения по программе, составленной ИИ. Он тренировался и питался, следуя советам нейросети, и сумел сбросить 18 килограммов за 45 дней.
Однако в один день мужчина потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него синдром полиорганной недостаточности из-за интенсивных нагрузок, недосыпа и нерегулярного питания.