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10 августа, 13:42

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ABC: ИИ взломал сайт спортзала в Австралии и удалил чужую бронь

ИИ взломал сайт спортзала в Австралии и удалил чужую бронь

Фото: depositphotos/anyaberkut

В Австралии нейросеть Claude AI от Anthropic взломала сайт спортзала и отменила чужую бронь после просьбы мужчины записать его на тренировку. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ABC.

Как говорится в материале, австралийцу надоело самостоятельно искать свободные места, поэтому он обратился к ИИ. После этого нейросеть обнаружила уязвимость в системе сайта, которая позволяла записываться на несколько месяцев вперед и удалять записи других клиентов.

Сначала бот предложил мужчине свободную запись на тренировку через несколько недель. Когда тот спросил, можно ли найти более ранее время, ИИ удалил бронь другого человека и поставил пользователя на его место.

Мужчина был шокирован, так как не просил нейросеть об этом. О последствиях таких действий искусственного интеллекта не уточняется.

Ранее китаец попал в реанимацию после похудения по программе, составленной ИИ. Он тренировался и питался, следуя советам нейросети, и сумел сбросить 18 килограммов за 45 дней.

Однако в один день мужчина потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него синдром полиорганной недостаточности из-за интенсивных нагрузок, недосыпа и нерегулярного питания.

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