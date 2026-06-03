Родители в Китае едва не заморили младенца голодом, доверившись советам нейросети

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Родители в Китае доверились советам искусственного интеллекта и едва не погубили младенца. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Noodou.

Обеспокоенные желтухой младенца, мать и отец старались ухаживать за ним строго по правилам. Когда малыш стал беспокойным и начал много плакать, они обратились за советом не к врачу, а к ИИ-помощнику. Нейросеть рекомендовала кормить ребенка по 60 миллилитров молока за раз.

Родители неукоснительно следовали рекомендации и отвергали советы родственников увеличить порцию. В итоге младенец целую неделю практически постоянно кричал от голода, быстро уставал и засыпал, а за это время почти не прибавил в весе.

В ходе планового осмотра в детской больнице врач объяснил, что здоровый месячный ребенок должен выпивать не менее 80–100 миллилитров за одно кормление.

Ранее сообщалось, что генпрокурор штата Флорида инициировал уголовное расследование в отношении компании OpenAI и ее нейросети ChatGPT. Поводом стало то, что стрелок Феникс Икнер, застреливший в университете Флориды двух человек и ранивший пятерых, советовался с чат-ботом о выборе оружия и боеприпасов, а также о времени наибольшего скопления людей на территории вуза.

Прокурор Джеймс Утмейер заявил, что, если бы на другой стороне экрана был человек, ему предъявили бы обвинение в убийстве. Он также отметил рост числа самоубийств и случаев самоповреждения среди детей из-за использования нейросети.