Около 400 фишинговых сайтов с фейковыми подписками на ИИ нашли в РФ

В России с начала 2026 года выявили порядка 400 новых фишинговых сайтов, на которых предлагается купить фейковые подписки на нейросети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные IT-компании.

Отмечается, что эти сайты опасны мнимой легитимностью, так как для оплаты подписок нужно перейти в Telegram-бот, а не оставаться на ресурсе. В частности, на выявленных сайтах подписки на ИИ предлагались в среднем за 2–4 тысячи рублей в месяц, а корпоративные подписки – за 20–30 тысяч рублей.

По подсчетам специалистов, каждый месяц у крупных мошеннических сайтов может быть до 50–60 тысяч посетителей, и 1% из них становятся жертвами мошенничества.

Ранее мошенники начали обманывать россиян при помощи рассылки в мессенджерах с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию. После перехода жертва попадает на фейковую страницу, где предлагается авторизоваться через портал "Госуслуги". Это в дальнейшем позволяет аферистам получить доступ к аккаунту.