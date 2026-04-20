20 апреля, 07:19

Около 400 фишинговых сайтов с фейковыми подписками на ИИ нашли в РФ

В России с начала 2026 года выявили порядка 400 новых фишинговых сайтов, на которых предлагается купить фейковые подписки на нейросети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные IT-компании.

Отмечается, что эти сайты опасны мнимой легитимностью, так как для оплаты подписок нужно перейти в Telegram-бот, а не оставаться на ресурсе. В частности, на выявленных сайтах подписки на ИИ предлагались в среднем за 2–4 тысячи рублей в месяц, а корпоративные подписки – за 20–30 тысяч рублей.

По подсчетам специалистов, каждый месяц у крупных мошеннических сайтов может быть до 50–60 тысяч посетителей, и 1% из них становятся жертвами мошенничества.

Ранее мошенники начали обманывать россиян при помощи рассылки в мессенджерах с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию. После перехода жертва попадает на фейковую страницу, где предлагается авторизоваться через портал "Госуслуги". Это в дальнейшем позволяет аферистам получить доступ к аккаунту.

Мошенники начали обманывать россиян при помощи покупки авиабилетов

Читайте также


Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

