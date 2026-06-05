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05 июня, 04:13

Транспорт

"Аэрофлот" готовится возобновить рейсы в Иран и Абу-Даби ближе к осени

Фото: depositphotos/Shebeko

Авиакомпания "Аэрофлот" готовится возобновить полеты в Абу-Даби ОАЭ и Иран, однако принимать окончательное решение пока преждевременно. Такая возможность появиться ближе к осени, отметил глава компании Сергей Александровский.

"Все равно есть ограничения, в том числе по продаже туров в этот регион. Поэтому, конечно, это немножко и спрос текущий сдерживает. Ну и плюс не самый высокий сезон сейчас в этом регионе, поэтому, наверное, как-то ближе к осени реалистично оценивать", – приводит ТАСС слова Александровского с ПМЭФ.

Он также сообщил о готовности компании увеличить рейсы в Дубай по мере стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Первый за три месяца регулярный рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Дубай вылетел из аэропорта Шереметьево 1 июня.

Приостановка полетов была связана с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, которая произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
транспорт

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