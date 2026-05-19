Российские туристы летом 2026 года смогут отправиться прямыми рейсами в 31–32 страны

Туристы из России летом 2026 года смогут добраться прямыми рейсами только до 31 или 32 стран, сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Точное количество направлений без пересадок зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. В ином случае россиянам будет доступно лишь 31 направление:



Абхазия; Азербайджан; Армения; Афганистан; Белоруссия; Вьетнам; Гонконг (КНР); Грузия; Египет; Израиль; Индия; Индонезия; Иордания; Иран; Казахстан; Катар; Китай; КНДР; Киргизия; Мальдивы; Марокко; Монголия; ОАЭ; Оман; Сербия; Таджикистан; Таиланд; Туркменистан; Турция; Узбекистан; Эфиопия.

Этот список оказался на 25% меньше, чем аналогичный перечень зимы 2025–2026 годов, который включал до 43 стран. Уточняется, что к июню часть прямых направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Кроме того, из-за топливного и геополитического кризиса отменены прямые рейсы на Кубу и в Венесуэлу, а с 13 мая "Аэрофлот" прекратил полеты на Сейшельские острова.

Ранее стало известно, что продажи туров на летний сезон сократились на 10–15% по сравнению с 2025 годом. Это произошло, несмотря на рост доступности перевозок и подорожание отдыха не более чем на 5%. Среди ключевых факторов снижения спроса эксперты назвали геополитическую напряженность и стремление туристов сокращать расходы.

