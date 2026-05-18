Продажи летних туров в России снизились на 10–15% за год

Продажи туров на летний сезон сократились на 10–15% по сравнению с 2025 годом, несмотря на рост доступности перевозок и сдержанное подорожание отдыха не более чем на 5%. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна.

Среди ключевых факторов снижения спроса эксперты называют геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и стремление туристов сокращать расходы.

Мкртчян отметил, что Турция нарастила долю в структуре продаж с 30 до 35%, доля Египта превысила 10%, а спрос на Вьетнам вырос в 3,5 раза. Внутри России ситуация неоднородна, например, Сочи потерял 12% туристов, а Анапа показала рост на 40%.

"Главная причина – виноваты сами сочинские отельеры. Им некого винить, кроме самих себя. Они подняли цены, и людям эти цены не понравились", – заявил Мкртчян.

По его словам, номер в четырехзвездочном отеле по системе "все включено" в Анапе обходится примерно в 16 тысяч рублей в сутки, в Сочи – 22–23 тысячи рублей, разница за 10-дневный отдых достигает 70 тысяч рублей.

Эксперт также прокомментировал опросы, согласно результатам которых часть россиян готова отказаться от отпуска ради покупки квартиры. Он признался, что относится к таким заявлениям "с улыбкой", поскольку стоимость квартиры несопоставима со стоимостью поездки, а здоровье детей и собственный отдых невозможно откладывать бесконечно.

Ранее вице-президент РСТ рассказал, что поездка в Китай на неделю на двоих обойдется в среднем в 250–300 тысяч рублей. Среди российских туристов очень популярны туры на остров Хайнань.

Эксперт также посоветовал составить и оплатить программу до перелета. Китай является популярным направлением во всем мире, поэтому билетов на экскурсии при покупке день в день может не хватить. Кроме того, карты российских банков в Китае не работают, поэтому проще осуществить все выплаты заранее, находясь в России.