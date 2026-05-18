18 мая, 19:44

Общество

Три температурных рекорда подряд ожидаются в Москве до 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температурные рекорды могут быть побиты в Москве три дня подряд – 19, 20 и 21 мая. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По прогнозу, 19 и 20 мая воздух прогреется до 32 градусов, а 21 мая ожидается 31 градус с переменной облачностью и кратковременной грозой.

Паршина пояснила, что предыдущий максимум для 19 мая был зафиксирован в 1979 году (30,2 градуса), для 20 мая – в 1897 году (29,7 градуса), для 21 мая – в 2014 году (29,2 градуса).

При этом столь высокая майская температура продолжительностью три дня подряд в столице еще не наблюдалась, указала синоптик. Она предположила, что будут побиты рекорды не только по цифрам, но и по длительности такой жары в центральном регионе России.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал москвичам пить теплую воду и избегать длительного нахождения на улице в период действия оранжевого уровня погодной опасности из-за жары. Меры предосторожности следует соблюдать с 11:00 до 16:00, а лучше – до 18:00, подчеркнул он.

обществопогодагород

