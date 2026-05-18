18 мая, 20:07

Суд взыскал с главного организатора марафонов Блиновской почти 133 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Арбитражный суд Москвы удовлетворил просьбу финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании почти 133 миллионов рублей с бывшей подруги блогера и главного организатора ее марафонов Лилии Орленко. Об этом ТАСС заявил один из участников процесса о банкротстве осужденной.

По словам собеседника агентства, судебная инстанция признала незаконными 55 платежей со счетов компаний ООО "Эра" и "ООО Эридан", которые входили в схему дробления бизнеса Блиновской в период с 2019 по 2022 год. Деньги были обнаружены на счетах Орленко, которая в суде обвинила блогера в нежелании соблюдать договоренности, касающиеся официального заключения партнерства. Судом применены последствия недействительности сделок в виде взыскания всех денежных средств в конкурсную массу осужденной.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Выяснилось, что она занижала свои доходы через 18 организаций и три ИП, уклоняясь от уплаты налогов.

В марте 2025-го ее приговорили к пяти годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежа, а также назначили штраф в миллион рублей. От ответственности за налоговые преступления ее освободили по истечении срока давности.

Позднее защита блогера попросила об отсрочке наказания до совершеннолетия детей, однако суд отказал, лишь смягчив срок до 4,5 года. По словам брата Блиновской Александра Останина, осужденная находится в исправительной колонии во Владимирской области и пробудет там еще больше года.

Иск о взыскании более 177 миллионов рублей с организаторов марафонов блогера Лилии Орленко и Татьяны Остапишиной поступил в суд в январе 2026 года. Их обвиняли в незаконных платежах. Также утверждалось, что Остапишина причастна к незаконному переводу более 44 миллионов рублей, принадлежавших Блиновской, на свой личный счет.

