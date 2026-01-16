Форма поиска по сайту

16 января, 20:01

Шоу-бизнес

Финуправляющий Блиновской попросил взыскать 177 млн руб с устроителей ее марафонов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от финансового управляющего блогера Елены Блиновской Марии Ознобихиной о взыскании более 177 миллионов рублей с организаторов марафонов блогера Лилии Орленко и Татьяны Остапишиной. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

Финуправляющий утверждает, что 55 платежей в размере 133 миллионов рублей, осуществленных в 2019–2022 годах со счетов компаний "Эра" и "Эридан", входивших в схему дробления бизнеса Блиновской, в пользу Орленко, были незаконными. Она требует взыскать эту сумму в конкурсную массу блогера.

Также Ознобихина обвиняет Остапишину в незаконном переводе более 44 миллионов рублей, принадлежавших Блиновской, на свой личный счет.

Судебные заседания по рассмотрению этих заявлений запланированы на февраль и март.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следствие установило, что она занизила размер своих доходов, используя 18 организаций и 3 ИП, что позволило ей уклониться от уплаты налогов.

В марте 2025 года суд приговорил ее к 5 годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежа, а также назначил штраф в 1 миллион рублей. При этом от ответственности за уклонение от уплаты налогов ее освободили в связи с истечением срока давности.

Позже Блиновская просила об отсрочке наказания до достижения ее детьми 14 лет. Мосгорсуд смягчил приговор до 4,5 года, но в отсрочке отказал.

Член СПЧ Ева Меркачева предполагала, что блогера могут направить в колонию № 5. Адвокат Наталья Сальникова отмечала, что ее клиентка может отбыть срок в хозотряде СИЗО, а решение по этапированию будет принимать УФСИН. Позднее защита заявила, что ее не предупреждали о переводе Блиновской в колонию.

