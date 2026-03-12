Форма поиска по сайту

12 марта, 17:28

Общество

Москалькова предложила помиловать некоторых иностранцев для их возвращения на родину

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила главе Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостину рассмотреть возможность помилования иностранных граждан, которые уже отбыли более половины срока заключения и получили положительные характеристики.

"Я бы поддержала этот вопрос, тогда мы свободно можем помилованных этих граждан переместить в страну их гражданства", – заявила омбудсмен на коллегии ФСИН.

Она указала, что на данный момент в российских пенитенциарных учреждениях содержится значительное число иностранцев, которые лишены возможности встречаться с родными из-за больших расстояний и дорогих билетов.

Москалькова отметила, что планирует поднять вопрос об иностранных заключенных на следующем заседании Комиссии по правам человека стран СНГ.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил иностранного гражданина к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта у здания правительства Ставропольского края. Отмечалось, что обвиняемый действовал по заданию организации "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в России).

