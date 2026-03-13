"Малый бизнес Москвы" помогает участникам СВО открыть свое дело

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей могут получить помощь при запуске собственного дела. Для них в "Малом бизнесе Москвы" действует комплексная программа поддержки будущих предпринимателей. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

С момента ее запуска в октябре 2025 года за консультациями обратились уже более 60 человек.

Как сообщили в учреждении, за каждым участником программы закрепляется персональный консультант. Он помогает выстроить план действий – от обучения основам предпринимательства до подготовки необходимых документов – и сопровождает на всех этапах запуска и развития бизнеса.

Будущие предприниматели могут воспользоваться различными мерами поддержки: консультациями, обучающими программами, деловыми мероприятиями и сервисами для развития своего дела. Кроме того, предусмотрены бесплатные "бизнес-боксы" от партнеров программы – готовые решения для продвижения, бухгалтерского и кадрового учета и других задач.

Информация о доступных инструментах размещена в специальном разделе портала mbm.mos.ru – "СВОй бизнес с поддержкой от города". Там собраны сервисы и образовательные программы для тех, кто планирует открыть собственное дело при содействии города. В частности, доступен курс "Свое дело: начни сейчас", рассчитанный на людей без предпринимательского опыта.

Одним из его участников стал ветеран боевых действий Павел Вычиков, ранее работавший руководителем в аграрной сфере. По его словам, сейчас он изучает материалы курса и ищет идею для будущего бизнеса.

"Моя главная задача сейчас – привести в порядок свою мирную жизнь, решить вопрос социализации и помогать другим. Я изучаю материалы курса и активно ищу бизнес-идею", – рассказал Вычиков.

Еще один участник программы Абдурашид Каримов вернулся из зоны СВО в 2025 году и решил открыть бизнес в сфере клининговых услуг. В начале 2026 года он обратился за консультацией в МБМ, где ему помогли зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подобрать подходящий налоговый режим.

Сейчас предприниматель участвует в тендере на оказание клининговых услуг и планирует в ближайшее время начать работу.

Ранее Госдума приняла закон, продлевающий на 2026 год право участников СВО на кредитные каникулы. Кроме мобилизованных граждан и подписавших контракт с Минобороны РФ, такую льготу получат добровольцы и члены семей участников СВО.