29 апреля, 17:55

DIPC: до конца света осталось чуть меньше 20 млрд лет

Ученые из Испании рассказали, когда наступит конец света

До конца света осталось чуть меньше 20 миллиардов лет. К такому выводу пришли ученые из Международного физического центра Доностии (DIPC) в Испании, сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

Согласно расчетам, Вселенная достигнет конца своего существования через 33,3 миллиарда лет после Большого взрыва. При этом возраст Вселенной составляет уже 13,8 миллиарда лет.

По мнению ученых, мир погибнет вследствие так называемого "Большого сжатия" – процесса, в результате которого галактики, звезды, планеты и все другие объекты соберутся в одной точке. В случае такого развития событий Земля и все, что существует во Вселенной, будет раздавлено и поглощено черными дырами.

"Вполне вероятно, что в конце концов Вселенная превратится в гигантские черные дыры", – считают исследователи.

Все ученые сходятся во мнении, что у Вселенной есть два возможных конца: либо она продолжит расширяться, пока не превратится в застывшую пустоту, либо схлопнется в огненный комок.

Ранее миллиардер Питер Тиль заявил, что конец света уже начался. По его мнению, власть антихриста подпитывается страхом перед различными экзистенциальными угрозами – изменением климата, искусственным интеллектом и ядерной войной.

Он также добавил, что ООН, Международный уголовный суд, экологические движения, а также попытки людей ограничить развитие технологий лишь ускоряют наступление апокалипсиса.

