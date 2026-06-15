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15 июня, 14:45

Происшествия

Сын экс-адвоката Эльмана Пашаева обвиняется в убийстве

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/pashaev.elman

Сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева Эльвина обвинили в убийстве и попытке мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что дела соединены в одно производство. Убийство якобы совершено "в отношении неустановленного лица".

Вместе с Эльвином Пашаевым по делу проходят Дмитрий Власов и Антон Прокопович, все трое арестованы. Адвокат обвиняемого пока не прокомментировал ситуацию. Как пишут СМИ, дело связано с исчезновением владельца квартиры в Москве, которую незадолго до ареста оформил на себя Эльман Пашаев.

Бывшего адвоката задержали в Москве в 2024 году. По версии следствия, он убедил мужа блогера Елены Блиновской Алексея, что за денежное вознаграждение сможет освободить их от уголовной ответственности. Путем обмана он похитил у Блиновского более 47 миллионов рублей.

Кроме того, Пашаев аналогичным образом пытался похитить свыше 15 миллионов рублей у россиянина Алексея Захарова. В настоящее время юрист находится под стражей.

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