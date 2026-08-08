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08 августа, 09:52

Происшествия

Мужчина, женщина и ребенок пропали при сплаве в Красноярском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мужчина, женщина и восьмилетний ребенок пропали во время сплава на лодке по реке Кан в Красноярском крае. Об этом сообщается в канале МАХ КГКУ "Спасатель".

"Сегодня спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения по заявке сотрудников полиции выехали на поиски трех человек (мужчины, женщины и 8-летнего мальчика)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что они осуществляли сплав 5 августа. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Ранее в Иркутске пропали восьмилетние двойняшки, которые ушли гулять. Их нашли в тот же день и передали родителям. Как уточняли в МВД, с ними все в порядке, противоправных действий в отношении детей не совершалось.

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