Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 11:35

Мэр Москвы

Собянин: с 1 по 8 августа в сторону Московского региона летели 1 984 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С 1 по 8 августа в сторону Московского региона было направлено 1 984 вражеских БПЛА. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Налет беспилотников фиксировался в период с 08:30 1 августа по 08:30 8 августа. Большинство БПЛА удалось нейтрализовать силам ПВО на дальних подступах к столице. Еще 82 беспилотника уничтожили непосредственно на подлете к Москве.

Собянин также сообщал, что на Москву с раннего утра 8 августа продолжается атака вражеских беспилотников. Силы ПВО уже сбили 12 дронов, три из них уничтожены около 7:00, еще шесть – около 7:45. Об уничтожении еще трех БПЛА стало известно в 11 часов.

Кроме того, утром российские средства ПВО отразили масштабную атаку дронов. Всего было перехвачено и уничтожено 83 украинских беспилотника. Под удар попали сразу несколько субъектов РФ, в том числе Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Тульская и Московская области, а также Крым и акватория Азовского моря.

Собянин: две трети атакующих Россию беспилотников летит в сторону Москвы

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика