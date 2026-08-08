Собянин: с 1 по 8 августа в сторону Московского региона летели 1 984 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С 1 по 8 августа в сторону Московского региона было направлено 1 984 вражеских БПЛА. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Налет беспилотников фиксировался в период с 08:30 1 августа по 08:30 8 августа. Большинство БПЛА удалось нейтрализовать силам ПВО на дальних подступах к столице. Еще 82 беспилотника уничтожили непосредственно на подлете к Москве.

Собянин также сообщал, что на Москву с раннего утра 8 августа продолжается атака вражеских беспилотников. Силы ПВО уже сбили 12 дронов, три из них уничтожены около 7:00, еще шесть – около 7:45. Об уничтожении еще трех БПЛА стало известно в 11 часов.

Кроме того, утром российские средства ПВО отразили масштабную атаку дронов. Всего было перехвачено и уничтожено 83 украинских беспилотника. Под удар попали сразу несколько субъектов РФ, в том числе Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Тульская и Московская области, а также Крым и акватория Азовского моря.