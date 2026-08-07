ВС РФ поразили в Черном море три судна, перевозивших грузы для ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России при помощи БПЛА подбили три судна, которые перевозили грузы военного назначения в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как отметило оборонное ведомство, вечером 6 и утром 7 августа российская армия продолжила наносить удары по морским судам, задействованным в интересах украинских войск.

Минобороны уже поясняло, что удары по сухогрузам снижают возможности противника по транспортировке вооружения, военной техники и других грузов военного назначения.

Ранее ВС РФ ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. В частности, 153 района сосредоточения противника были атакованы силами оперативно-тактической авиации, артиллерии, а также ракетных войск и ударных БПЛА.

