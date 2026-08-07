07 августа, 09:58Политика
Сикорский призвал обсудить перехват российских ракет над Украиной
Фото: legion-media.com/Imago
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости серьезно рассмотреть вопрос о перехвате российских ракет в небе над Украиной. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство PAP.
В своем обращении он подчеркнул, что важно задуматься над данным вопросом, пока ракеты удается сбивать над Украиной, а не над Польшей. Сикорский также подчеркнул, что такой диалог не должен становиться заложником партийного соперничества.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней станут решающими в украинском конфликте, и пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила необходимую помощь. Он также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудничество в сфере противовоздушной обороны.
В свою очередь, Владимир Путин вновь обозначил принципиальную позицию Москвы относительно того, что спецоперация будет доведена до победного конца. Президент отметил, что бойцы сражаются за будущее страны и этот ратный труд находит отклик в сердцах миллионов россиян, которые сплотились вокруг своих защитников.