Сикорский призвал обсудить перехват российских ракет над Украиной

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости серьезно рассмотреть вопрос о перехвате российских ракет в небе над Украиной. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство PAP.

В своем обращении он подчеркнул, что важно задуматься над данным вопросом, пока ракеты удается сбивать над Украиной, а не над Польшей. Сикорский также подчеркнул, что такой диалог не должен становиться заложником партийного соперничества.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней станут решающими в украинском конфликте, и пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила необходимую помощь. Он также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудничество в сфере противовоздушной обороны.

В свою очередь, Владимир Путин вновь обозначил принципиальную позицию Москвы относительно того, что спецоперация будет доведена до победного конца. Президент отметил, что бойцы сражаются за будущее страны и этот ратный труд находит отклик в сердцах миллионов россиян, которые сплотились вокруг своих защитников.