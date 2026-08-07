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07 августа, 11:56

Происшествия

В Красноярском крае 18-летнюю девушку подозревают в убийстве трехмесячного сына

Фото: vk.ru/krk.sledcom

В городе Ужур Красноярского края 18-летнюю девушку подозревают в убийстве трехмесячного сына. Против нее возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

Уточняется, что девушка жила в одном доме с родителями и маленьким ребенком. По данным следствия, когда младенец заплакал, она попыталась его успокоить, сдавив руками шею и голову мальчика. В результате ребенок скончался. На тот момент ее родители были на работе.

Правоохранители задержали подозреваемую, назначены экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая. Сейчас специалисты рассматривают вопрос об избрании девушке меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее подозреваемую в убийстве своей дочери в Ачинске женщину заключили под стражу. Под предлогом покупок в магазине она ушла вместе с ней в безлюдное место у железнодорожных путей, где задушила ее и ударила прутом по шее. Вскоре было найдено тело погибшего ребенка, женщину задержали. Подозреваемая созналась в убийстве.

В свою очередь, отец убитой девочки заявлял, что накануне трагедии никаких ссор с женой не было. Погибшая была единственным ребенком в семье. При этом известно, что мать несовершеннолетней нигде не работала, а отец был индивидуальным предпринимателем.

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