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07 августа, 12:28

Общество

В Депздраве рекомендовали москвичам не относиться легкомысленно к жаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В Москве в пятницу, 7 августа, ожидается жара до 31 градуса, и относиться к ней легкомысленно нельзя, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Врачи советуют пить воду регулярно, а не только при сильной жажде, а в период с 11:00 до 17:00 стоит отказаться от длительных прогулок, пробежек и интенсивных тренировок. Их стоит перенести на раннее утро или вечер.

Чтобы избежать перегрева, нужно искать тень, находиться в помещениях с кондиционером и принимать прохладный душ.

Одежда должна быть легкой и свободной, помимо этого, обязателен головной убор. На открытые участки кожи рекомендуется наносить солнцезащитный крем с SPF 30–50. Также стоит отказаться от алкоголя, кофе, энергетиков и сладких напитков.

Признаками перегрева являются сильная слабость, головокружение, тошнота, головная боль и учащенное сердцебиение. В этом случае нужно немедленно уйти в прохладное место, постепенно охлаждаться и пить воду.

Рекомендации в жаркую погоду также дали в пресс-службе столичного Дептранса. Например, не стоит оставлять в машине детей и животных, даже на несколько минут.

Автомобиль лучше парковать в тени, а перед поездкой проветривать. Не стоит оставлять в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы, особенно под открытым солнцем.

Также водителей призывают быть внимательнее перед пешеходными переходами, так как из-за жары концентрация внимания снижается у всех участников движения.

Ранее сообщалось, что из-за жары в Москве начали раздавать питьевую воду. На всех объектах транспорта пассажиры бесплатно получат более 6 тысяч бутылок и стаканчиков – свыше 5 тысяч литров воды. Например, ее можно получить на информационной стойке Ленинградского вокзала. На первом этаже установлены станции с безлимитной питьевой водой – можно утолить жажду и наполнить бутылку.

"Утро": москвичам рассказали о погоде 7 августа

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