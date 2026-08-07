В России призвали поддержать отечественных разработчиков видеоигр

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Российские разработчики видеоигр нуждаются в поддержке государства, это могут быть гранты и налоговые льготы. Об этом заявил ТАСС руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников.

"Игровая индустрия – это очень специфический сектор, игры находятся на стыке IT, креативных индустрий и экспорта интеллектуальной собственности, поэтому не все универсальные меры поддержки одинаково хорошо подходят разработчикам", – сказал Овчинников.

Глава ассоциации РВИ также предложил временно отменить НДС на реализацию видеоигр и ПО, обнулить налог на прибыль на определенный период и снизить страховые взносы.

Овчинников обратил внимание на то, что признание видеоигр со стороны Минцифры частью IT-отрасли в России и возможность пользоваться льготами этой сферы стали важными мерами поддержки отечественного геймдева.

При этом он указал, что область разработки видеоигр сталкивается с дефицитом частных инвестиций. По его словам, многие инвесторы относятся к этой сфере с осторожностью, так как успех игр пока сложно прогнозировать, а возврат вложений занимает годы.

Ранее в Госдуме предложили сформировать профильную комиссию для оценки видеоигр, создаваемых на бюджетные гранты. Уточняется, что мера позволит контролировать их контент. При этом создавать специальный реестр игр не понадобится, так как в Минцифры уже есть перечень отечественных IT-решений.