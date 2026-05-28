Московский кластер видеоигр открывает новые возможности для разработчиков

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский кластер видеоигр и анимации был открыт Сергеем Собяниным в ноябре 2025 года и с того момента стал важной площадкой для развития игровых студий, анимационных проектов и креативных технологических решений в городе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

За время существования кластера было получено свыше 100 заявок на получение статуса его резидента. Из них более 90 поступили от видеоигровых студий, а около 20 – от анимационных, рассказал глава департамента культуры Алексей Фурсин. При этом отбор прошли порядка 60 соискателей.

"Сейчас в кластере разрабатывается почти 170 проектов. По итогам первого квартала 2026 года уже выпущены два проекта – анимационный и видеоигровой", – рассказал он.

Как показало исследование Агентства креативных индустрий Москвы, столица оказалась ведущим центром игровой индустрии России. В мегаполисе находится 45% отечественных видеоигровых компаний и почти 50% специалистов этой сферы. В 2024 году выручка московских предприятий достигла 104 миллиардов рублей, что составляет более половины общероссийского показателя. Каждая 20-я игра в мире была создана в столице.

Для дальнейшей поддержки развивающейся индустрии и была открыта первая очередь нового креативного кластера. Здесь есть все для разработки видеоигрового и анимационного контента.

Например, студия "Клаксон продакшн" создала 19 новых серий детского мультсериала "Команда Флоры. Экопатруль". Он рассказывает о приключениях команды чудо-растений, которые исследуют разные регионы России и борются с экологическими проблемами. Проект транслируется на телеканале "Карусель" и доступен в онлайн-кинотеатрах. В 2025 году мультсериал получил национальную детскую премию "Главные герои" в номинации "Главная премьера".

На территории в 55 тысяч квадратных метров размещены все необходимые ресурсы для создания игр и анимации: студии для захвата движения, звукозаписи и фотограмметрии, просмотровый зал, киберспортивная арена, лекторий и офисные помещения. Также здесь находится самый большой в стране медиаэкран, площадь которого составляет 800 "квадратов".

При этом кластер привлекает в том числе представителей креативных индустрий. Здесь снимают музыкальные клипы, и одним из примеров стала группа "БиС", которая выбрала площадку для съемок своего первого клипа на песню "Еще не поздно" после воссоединения.

Вместе с тем на территории регулярно проводятся мероприятия разного масштаба, включая крупные международные встречи, профессиональные конференции и круглые столы для специалистов. В частности, в 2026 году кластер запустил серию ежемесячных бесплатных мероприятий под названием "Киберсубботы", которые уже привлекли более 20 тысяч участников.

В свою очередь, в 2025-м ключевым событием стала Московская международная неделя видеоигр. Деловая программа собрала представителей более 20 стран, а общее число посетителей превысило 150 тысяч человек.

Еще одной важной частью экосистемы кластера является программа "Москоу гейм экспорт", которая способствует выходу столичных игр на международные рынки. В минувшем апреле Агентство креативных индустрий организовало поездку столичных разработчиков в Бразилию и фестиваль видеоигр в Сан-Паулу. В результате переговоров было заключено соглашение о сотрудничестве с кластером "Бразилия гейм хаб", а также начата подготовка к подписанию еще 15 договоров в сферах производства, дистрибуции и совместных образовательных программ.

В 2025 году в рамках "Москоу гейм экспорт" прошло восемь бизнес-миссий и выставок в Белоруссии, Египте, Китае, Японии, Индонезии, Саудовской Аравии, Индии и Южной Корее. Московские разработчики заключили экспортные контракты на сумму более миллиарда рублей с партнерами из ОАЭ, Японии, Египта и КНР. Агентство креативных индустрий намерено продолжать активную работу по продвижению московских видеоигровых проектов за рубеж.

Руководители студий подчеркивают, что кластер открывает перспективы для роста, выхода на международные рынки и доступа к образовательным программам. Для многих участников их решение присоединиться к кластеру стало результатом длительного ожидания и уверенности в системных преобразованиях.

Например, гендиректор и основатель ООО "Лаборатория "Технокор" Алексей Антонов рассказал, что его компания еще до открытия площадки пользовалась поддержкой правительства Москвы для креативного бизнеса и внимательно следила за развитием инфраструктуры. Он отметил, что главным преимуществом кластера является доступ к современному оборудованию и профессиональному сообществу, что не только упрощает рабочие процессы, но и способствует повышению квалификации команд. Стоимость аналогичного технического оснащения недоступна даже для студий среднего размера.

В свою очередь, директор по развитию бизнеса студии "Квадком интерактив" Алексей Дорошев подтвердил, что его компания давно ждала открытия кластера. Причем резиденты оказались единодушны и в оценке его важности, поскольку теперь совместное пребывание с коллегами в одном пространстве становится не просто преимуществом, а рабочим инструментом.

Гендиректор студии "Дип корп" Михаил Коваленко в то же время видит в развитии кластера долгосрочную стратегическую цель, сравнивая его с индустриальным подъемом Китая. Он подчеркнул, что уникальность площадки заключается не в наличии технологий, а в их высокой концентрации и доступности.

По мнению директора по развитию компании "Гейм арт пайонирс" Глеба Кадомцева, кластер представляется движущей силой для развития игровой индустрии. Здесь сосредоточены ведущие разработчики и современное высокотехнологичное оборудование, что способствует ускорению и удешевлению производства, а также обмену знаниями и опытом. Это создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в отрасль.

Присоединение к кластеру стало для студий важным сигналом о переходе индустрии от разрозненных мер поддержки к созданию системной инфраструктуры. Московская площадка сыграла роль катализатора, объединив разрозненные компании. Это не только ускоряет процесс разработки, но и изменяет культуру производства видеоигр и анимации в столице. Проект пользуется высоким спросом и вызывает интерес как в России, так и за ее пределами.

Ранее Собянин заявил, что создание кластеров кино и видеоигр в Москве имеет экономический и политический смыслы. Он подчеркнул, что потребляемый контент формирует картину мира граждан, их понимание реальности и приоритетов. Столица совместно со "Сколково" и кинокластером планирует создать крупнейший в мире центр производства кино, медиа, игр и анимации.

