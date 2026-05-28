28 мая, 13:14

Происшествия

Сына нижегородского бизнесмена лишили водительских прав после пьяного ДТП

Фото: МАХ/"ГУ МВД России по Нижегородской области"

Владелец кабриолета Mercedes Сергей Корнилов, который устроил ДТП в центре Нижнего Новгорода, лишен водительских прав на 1 год 11 месяцев. Кроме того, ему назначен штраф в размере 45 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Авария произошла 20 мая на Похвалинском съезде. Корнилов, находясь за рулем Mercedes, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. От удара последний автомобиль развернуло, после чего он врезался в Nissan. Среди людей пострадавших нет, однако машины получили повреждения.

После случившегося молодой человек, который является сыном умершего нижегородского бизнесмена, вел себя вызывающе и отказался пройти медицинское освидетельствование.

В отношении Корнилова составили четыре административных протокола, а также возбудили два уголовных дела по статьям о хулиганстве и действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Его задержали, а на автомобиль наложили арест. Позднее суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, а также приговорил к 10 суткам административного ареста.

