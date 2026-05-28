Лавров назвал идиотскими слова главы дипломатии ЕС об ограничении армии России

Глава МИД России Сергей Лавров назвал идиотским высказывание руководителя европейской дипломатии Каи Каллас, предложившей ограничить Вооруженные силы России в качестве условия для начала переговоров с Брюсселем по Украине. Об этом он заявил в беседе с газетой "Известия".

"Я идиотские заявления не обсуждаю", – сказал Лавров.

Заявление Каллас прозвучало на неформальной встрече глав МИД Евросоюза на Кипре. По ее словам, если военные ограничения будут распространяться на Украину, такие же уступки должна сделать и Москва. Она добавила, что ЕС также потребует вывода российских войск из Молдавии и Грузии.

При этом директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что вывод российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возможен только при значительных сдвигах в процессе урегулирования приднестровского конфликта.