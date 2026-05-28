Токаев заявил, что Путин выполняет миссию судьбоносного значения для России

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что российский президент выполняет миссию судьбоносного значения для своей страны.

Токаев назвал Путина выдающимся госдеятелем и политиком мирового масштаба. Он считает, что Путин проводит политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы.

Также президент Казахстана подчеркнул, что никакие крупные и значимые проблемы международного уровня не могут и не смогут найти должного решения без прямого участия российской стороны.

По мнению Токаева, Путин находится на посту президента в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. Глава РФ с "честью и достоинством" выполняет миссию, которая имеет "судьбоносное значение" как для страны, так и для народа, сказал Токаев.

Путин находится в Астане с рабочим визитом до 29 мая. Эта встреча президентов РФ и Казахстана стала уже 39-й. Новый визит Путина в республику является особенным, так как уже второй раз за президентский срок получает государственный статус.

28-го числа главы государств провели переговоры в узком составе. В ходе общения президент РФ отметил вклад казахстанского лидера в продвижение русского языка. В свою очередь, Токаев назвал Россию и Казахстан друзьями и братьями, которые имеют много общего.

