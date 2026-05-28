Депутат ГД Разворотнева наградила участников проекта ранней профориентации

В библиотеке имени Л. Н. Толстого 28 мая открылась выставка творческих работ и прошла церемония награждения победителей профориентационного конкурса. Итоги инициативы, объединившей школы юга, юго-востока и юго-запада столицы, подвела депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева.

Конкурс стартовал 10 апреля на базе Бауманской инженерной школы № 1580. За это время в нем приняли участие около 2,5 тысячи учеников из более чем 50 московских школ. Проект включил 8 тематических номинаций, среди которых – "Космос – наша гордость", "Подвиг пожарного" и "Скорая помощь". Формат предполагал живое общение школьников с представителями профессий, после чего дети готовили творческие работы.

По мнению Разворотневой, такая инициатива органично дополняет столичную образовательную среду и позволяет детям через творчество знакомиться с различными специальностями и карьерными возможностями. Депутат отметила, что в Москве уже выстроена бесшовная система, способствующая ранней профориентации: учащиеся углубленно изучают профильные предметы, создают проекты и посещают ведущие вузы и компании. О востребованности такого подхода говорит статистика – в текущем году профильное обучение в старших классах выбрали 47 тысяч человек.

На церемонии награды получили 27 юных конкурсантов. Поддержать ребят пришли родители и педагоги, а специальным гостем стал летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев. Он лично вручил призы победителям номинации "Космос – наша гордость" и выступил с напутственной речью.

Разворотнева подчеркнула, что проект объединяет творческое самовыражение, уважение к героическим профессиям и сохранение исторической памяти. Парламентарий также напомнила, что подобные инициативы входят в широкую систему профориентации, выстроенную по принципу "школа – колледж – вуз – работодатель".

За последние 10 лет предпрофессиональные классы в Москве выпустили около 100 тысяч детей. Сегодня они работают более чем в 360 школах по шести направлениям: от инженерного и IT до медицинского и психолого-педагогического. Старшеклассники в них изучают теорию, решают кейсы от компаний-партнеров, проходят практику и участвуют в реальных проектах.

