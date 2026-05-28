США исключили из санкционных списков 11 умерших россиян

Министерство финансов США исключило из санкционных списков 11 умерших граждан России. Об этом говорится в уведомлении американского ведомства.

Соответствующие исключения из ограничительного списка были произведены в рамках пересмотра санкционных программ министерства. По заявлению Минфина США, оно начало очищать перечни от устаревших позиций, которые потеряли актуальность и показали свою неэффективность.

Из списков, в частности, исчезли члены Совфеда Игорь Панченко, Артур Чилингаров, Елена Авдеева, Татьяна Сахарова, Владимир Лебедев и Джашарбек Узденов, а также депутаты Госдумы Николай Петрунин, Павел Качкаев, Виктор Зубарев и Михаил Тарасенко. Кроме того, из перечня убрали сына главы "Роснефти" Игоря Сечина Ивана.

Ранее Великобритания расширила список санкций в отношении России на 18 позиций. Под ограничения подпала российская компания в сфере недвижимости Diamant Estate, а также Trace Road и "Алистера". Помимо этого, санкции затронули компании Arvix, Aifory и Rapira из Грузии, Nueva Cryptologia из Сальвадора, Bitpapa из ОАЭ.

