В Туле мужчина связывал, избивал и изолировал от общения 6-летнего сына

В Туле возбудили дело в отношении 39-летнего местного жителя, который систематически истязал собственного 6-летнего сына. Об этом в МАХ сообщает СУ Следственного комитета России по региону.

По предварительным данным, мужчина избивал мальчика руками, ремнем и другими предметами. Ребенка неоднократно связывали и изолировали от общения. Сейчас пострадавший и четверо его братьев изъяты из семьи и помещены в специализированные учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Следователь уже предъявил отцу обвинение, суд отправил его под стражу. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее уголовное дело возбудили после публикации видео, на котором мужчина из Подмосковья бросил нож в подростка, оправдав свои действия физической подготовкой ребенка. Ему вменили статьи об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию. Ребенок не пострадал.