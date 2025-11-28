Организатор подмосковного рехаба для подростков не признала вину

Фото: телеграм-канал Baza

Организатор реабилитационного центра в Подмосковье, где истязали подростков, не признала свою вину и не раскаялась в содеянном. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Задержанной предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничении свободы и истязании детей. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об ее аресте.

На данный момент по этому делу допрошены 24 подростка и их родители, а также работники рехаба. Помимо этого, сотрудники СК провели осмотр и обыски на месте происшествия. Также следователи назначили психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую экспертизы.

Об истязании подростков в рехабе в подмосковном Дедовске стало известно 25 ноября. По версии СК, преступная группа, пытаясь извлечь выгоду, открыла реабилитационный центр, где удерживала более 20 несовершеннолетних, которые должны были проходить реабилитацию от разных зависимостей.

Родителям, которые подписывали с центром договор на лечение несовершеннолетних, обещали, что с их детьми будут работать психологи. Каждый месяц законные представители платили за пребывание подростков в рехабе от 100 до 200 тысяч рублей. Однако на деле воспитанников избивали и пытали, а также морили голодом.

Мать одного из них рассказала, что детей могли обливать холодной водой, сажать в угол и заставлять писать мелким почерком тексты о субординации или реабилитации. Кроме того, им резко ограничивали рацион. В частности, одного из подростков неделю держали на ячневой крупе.

По этой причине один из несовершеннолетних был доставлен в реанимацию. Врачи выявили у 16-летнего подростка травмы на голове, теле и конечностях, а также следы связываний в области запястий и ступней.

Спустя время выяснилось, что лицензий на работу с детьми и на оказание каких-либо услуг в сфере образования учреждение не имело. В результате был арестован администратор центра. Также суд отправил под домашний арест постоялицу рехаба – 18-летнюю девушку.

Часть детей, которых удерживали в центре, передали родителям, а остальных направили в специализированные социальные учреждения.

