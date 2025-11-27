Один из консультантов, работавший с детьми в рехабе под Екатеринбургом, был судим

Фото: телеграм-канал "Свердловская полиция"

Один из консультантов детского реабилитационного центра в Верхней Пышме Свердловской области, откуда изъяли 22 ребенка, имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотиков, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По информации СМИ, речь идет о свердловском филиале реабилитационного центра Анны Хоботовой.

Вечером 26 ноября в учреждение пришли с проверкой инспекторы ПДН, участковые и сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга сообщила, что мероприятия были организованы по сообщению о нарушении прав подростков. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетних".

На момент прибытия правоохранителей в здании находились 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет. Согласно данным областной прокуратуры, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на содержание в закрытое учреждение направляли родители. Выяснилось, что их привозили из ХМАО, Томска, Кировской, Свердловской и Челябинской областей, а также из Иркутска и Ижевска.

При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружили, однако их передали для обследования медикам. Сами подростки рассказали, что по отношению к ним использовались негуманные и жестокие методы воспитания.

Сейчас представители МВД выясняют, как человек с судимостью мог оказаться в воспитательном учреждении. Горелых добавил, что правоохранители продолжают работать в населенном пункте, где находится детский реабилитационный центр.

До окончания разбирательств подростков планировалось поместить в ближайший детский центр, но сейчас известно, что 11 детей передали под расписку родителям. Еще 11 помещены в 4 учреждения соцполитики, за ними в ближайшее время приедут законные представители.

Ранее стало известно, что в реабилитационном центре в подмосковном Дедовске подростков избивали и морили голодом. По словам матери одного из пострадавших, она обратилась в центр, так как ее сыну требовалось помощь, однако выяснилось, что над детьми издевались. Их могли обливать холодной водой, сажать в угол и заставлять писать мелким почерком тексты о субординации или реабилитации.

По факту истязания подростков было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, злоумышленники удерживали там 24 несовершеннолетних, которые проходили реабилитацию от разных зависимостей. Контракты на их пребывание подписывались с законными представителями несовершеннолетних.

16-летнего подростка доставили в реанимацию в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него большое количество травм и следы связываний.

Позже детей, находившихся в незаконном реабилитационном центре, передали родителям. Несколько подростков были направлены в специализированные социальные учреждения.

Известно, что суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу Одинцова, обвиняемую в истязании и незаконном лишении людей свободы в реабилитационном центре.

