Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 14:18

Происшествия

Один из консультантов, работавший с детьми в рехабе под Екатеринбургом, был судим

Фото: телеграм-канал "Свердловская полиция"

Один из консультантов детского реабилитационного центра в Верхней Пышме Свердловской области, откуда изъяли 22 ребенка, имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотиков, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По информации СМИ, речь идет о свердловском филиале реабилитационного центра Анны Хоботовой.

Вечером 26 ноября в учреждение пришли с проверкой инспекторы ПДН, участковые и сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга сообщила, что мероприятия были организованы по сообщению о нарушении прав подростков. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетних".

На момент прибытия правоохранителей в здании находились 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет. Согласно данным областной прокуратуры, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на содержание в закрытое учреждение направляли родители. Выяснилось, что их привозили из ХМАО, Томска, Кировской, Свердловской и Челябинской областей, а также из Иркутска и Ижевска.

При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружили, однако их передали для обследования медикам. Сами подростки рассказали, что по отношению к ним использовались негуманные и жестокие методы воспитания.

Сейчас представители МВД выясняют, как человек с судимостью мог оказаться в воспитательном учреждении. Горелых добавил, что правоохранители продолжают работать в населенном пункте, где находится детский реабилитационный центр.

До окончания разбирательств подростков планировалось поместить в ближайший детский центр, но сейчас известно, что 11 детей передали под расписку родителям. Еще 11 помещены в 4 учреждения соцполитики, за ними в ближайшее время приедут законные представители.

Ранее стало известно, что в реабилитационном центре в подмосковном Дедовске подростков избивали и морили голодом. По словам матери одного из пострадавших, она обратилась в центр, так как ее сыну требовалось помощь, однако выяснилось, что над детьми издевались. Их могли обливать холодной водой, сажать в угол и заставлять писать мелким почерком тексты о субординации или реабилитации.

По факту истязания подростков было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, злоумышленники удерживали там 24 несовершеннолетних, которые проходили реабилитацию от разных зависимостей. Контракты на их пребывание подписывались с законными представителями несовершеннолетних.

16-летнего подростка доставили в реанимацию в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него большое количество травм и следы связываний.

Позже детей, находившихся в незаконном реабилитационном центре, передали родителям. Несколько подростков были направлены в специализированные социальные учреждения.

Известно, что суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу Одинцова, обвиняемую в истязании и незаконном лишении людей свободы в реабилитационном центре.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика