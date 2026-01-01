В ГД заявили, что самозанятые могут дистанционно вступить в программу соцстрахования

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Самозанятые уже могут дистанционно обратиться в Социальный фонд России (СФР), чтобы вступить в программу социального страхования, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Функционал подачи такого заявления доступен через приложения для самозанятых "Мой налог". На выбор даются две программы – с больничными в размере 35 тысяч рублей и в размере до 50 тысяч рублей за полный месяц нетрудоспособности.

В первом случае размер страховых взносов составит 1 344 рубля в месяц, во втором – 1 920 рублей. При этом право на получение больничных наступит через полгода после начала выплаты взносов. Взять больничный можно будет в случае своей болезни или болезни ребенка.

Эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование продлится до 31 декабря 2028 года. Кроме того, самозанятым будут доступны декретные выплаты. Размер пособия будет зависеть от стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов. Право на оплату больничного возникнет после 6 месяцев уплаты взносов.

