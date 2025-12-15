Путин подписал законы об оплате больничных и декрета для самозанятых

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон об оплате больничных и декрета для самозанятых.

Согласно закону, с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России пройдет эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование, что позволит им оформлять оплачиваемый больничный.

Кроме того, самозанятым будут доступны декретные выплаты. Размер пособия будет зависеть от стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов. Право на оплату больничного возникнет после 6 месяцев уплаты взносов.

Законом предусматривается на выбор два размера страховых взносов в Социальный фонд – 1 344 или 1 920 рублей в месяц. В зависимости от размера страховая сумма будет составлять до 35 тысяч рублей и до 50 тысяч рублей за полный месяц соответственно. При этом страховую сумму будут увеличивать пропорционально МРОТ.

Помимо этого, можно единовременно уплатить взнос за несколько предстоящих месяцев, но не более чем за 12. Нормы вступят в силу 1 января 2026 года. Стать участником можно будет с помощью мобильного приложения "Мой налог" до 30 сентября 2027 года.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что максимальный размер выплат по больничному в России превысит 207 тысяч рублей в месяц в 2026 году.

По ее словам, в текущем году показатель находится на уровне чуть более 172 тысяч рублей в месяц. Изменения связаны с ростом МРОТ до 27 093 рублей, что влечет за собой увеличение минимального и максимального порога размера пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

