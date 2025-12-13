Максимальный размер больничного превысит 207 тыс рублей в месяц в 2026 году

Фото: depositphotos/Fascinadora

Максимальный размер выплат по больничному в России превысит 207 тысяч рублей в месяц в следующем году. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в 2025 году показатель находится на уровне чуть более 172 тысяч рублей в месяц. Как пояснила депутат, изменения связаны с ростом МРОТ до 27 093 рублей, что влечет за собой увеличение минимального и максимального порога размера пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

"Если лицо, получающее пособие по временной нетрудоспособности, имеет стаж работы от 6 месяцев до 5 лет, размер больничного будет составлять 60% от средней заработной платы. А от 5 до 8 лет – 80%. И, наконец, от 8 лет и более – 100% заработной платы", – подчеркнула парламентарий.

Кроме того, 100% заработной платы из расчета среднедневного заработка получат родители, осуществляющие уход за больным ребенком в возрасте до 7 лет.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2026 года самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности. Для этого нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно перечислять взносы, которые не превысят 1,9 тысячи рублей.

