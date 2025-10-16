Собянин: индексация городских соцвыплат в 2026 году будет выше уровня инфляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Социальные выплаты в Москве будут проиндексированы на 6% с 1 января 2026 года, что выше прогнозируемых темпов инфляции. Об этом заявил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"На социальную поддержку горожан в 2026 году выделим 810 миллиардов рублей. Приоритетами остаются безусловное выполнение всех социальных обязательств и оказание качественных и своевременных услуг в учреждениях социальной защиты населения", – указал он.

В частности, статьи расходов включают пособия и выплаты москвичам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью. Также средства выделены на финансирование льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, обеспечение бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте Москвы и Подмосковья для отдельных категорий горожан.



"Планируем направить в следующем году 22,1 миллиарда рублей на строительство, проведение капитального и текущего ремонтов и оборудование учреждений социальной защиты населения. В ближайшие 3 года эта часть бюджета составит 62,1 миллиарда рублей", – подчеркнул глава города.

Проект закона "О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов" был внесен в Мосгордуму 16 октября. Он предполагает сохранение столицей позитивной динамики социально-экономического развития. Документ учитывает актуальные потребности горожан, стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы.

В Московской Торгово-промышленной палате рассказывали, что экономическая модель столицы фокусируется на качестве городской среды, занятости и повышении инвестиционной отдачи. При этом Москва сохраняет устойчивый рост валового регионального продукта на уровне 2–3% в год, а промышленность растет быстрее других сфер – на 7,5%.

