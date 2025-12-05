Эксперт Богачева: руководству нельзя проводить на корпоративе больше часа

Сезон новогодних корпоративов начался в российских компаниях. Эксперты напомнили, что в неформальной обстановке легко перейти границы и спровоцировать неприятные ситуации. Какие поступки могут серьезно навредить репутации вплоть до увольнения, расскажет Москва 24.

"Причина дискомфорта"

Уволить сотрудника исключительно за неподобающее поведение на корпоративе нельзя, пояснил в беседе с RT адвокат Михаил Салкин. Однако у этого правила есть исключения.

По его словам, если сотрудник был на корпоративе в офисе в рабочее время и оказался в состоянии алкогольного опьянения или грубо нарушил требования охраны труда, может последовать наказание по статье о расторжении трудового договора (81 ТК РФ). Она же распространяется и на случаи, если, например, педагог совершил аморальный поступок, не совместимый с профессией.

В этих случаях увольнение возможно, но лишь при строгом соблюдении дисциплинарного порядка и наличии неопровержимых доказательств, подчеркнул юрист.





Михаил Салкин адвокат Во всех остальных ситуациях (шумные танцы, неудачные шутки, конфликт без тяжких последствий) после окончания рабочего дня оснований для увольнения нет.

Чтобы не допустить неприятных последствий, эксперт по этикету Екатерина Богачева напомнила в беседе с Москвой 24, что в сочетании с праздничной атмосферой алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций. Например, сотрудники могут наговорить лишнего или совершить поступки, о которых потом пожалеют.

"Если все же кто-то много выпил и повел себя неподобающе, этикет предписывает не обсуждать это в офисе на следующий день. Сам виновник может прийти и один раз при всех кратко извиниться. После этого тему следует закрыть, так как ее постоянное обсуждение вредит рабочему процессу и возвращает коллектив в неловкую ситуацию", – сказала эксперт.

Еще один важный момент – выбор одежды. Богачева посоветовала заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно. Кроме того, если этот банкет подразумевает длительное пребывание за столом, стоит вспомнить базовые правила столового этикета.





Екатерина Богачева эксперт по этикету Следующий аспект – продолжительность присутствия, и здесь многое зависит от должности. Как правило, чем выше статус руководителя, тем меньше времени начальник проводит на мероприятии. Достаточно 40 минут – 1 часа для поздравления коллектива, а затем стоит уехать, чтобы своим авторитетом не сковывать подчиненных. Сотрудники среднего звена могут оставаться на весь вечер.

Также нужно быть внимательным во время фото- и видеосъемки, поскольку кадры с мероприятия часто выкладывают на корпоративные ресурсы.

"Надо стараться не попадать в неловкие или компрометирующие ситуации, которые потом могут стать поводом для обсуждений и причиной дискомфорта", – добавила Богачева.

"По-настоящему расслабиться"

Фото: кадр из сериала "Офис"; режиссер – Пол Фиг; производство – Universal Pictures Home Entertainment

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила в разговоре с Москвой 24, что успех новогоднего корпоратива во многом зависит от того, насколько удачно выбраны его время, место и программа.

"Одна из самых частых и демотивирующих ошибок – назначать мероприятие в будни после работы. Уставшие сотрудники, думая о том, что надо пойти домой и о завтрашнем рабочем дне, не могут по-настоящему расслабиться. Оптимальный вариант – вечер пятницы или суббота, когда можно позволить себе остаться дольше, не беспокоясь о скором подъеме", – сказала она.

По словам эксперта, не менее важно избегать ошибок при выборе формата и площадки.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Проведение праздника в офисе, который у всех ассоциируется с работой, редко создает по-настоящему праздничную атмосферу. Также не стоит выбирать место, руководствуясь лишь соображениями экономии: плохое обслуживание, теснота или неудобное расположение испортят любое мероприятие. Формат должен учитывать специфику коллектива: то, что хорошо для молодого IT-стартапа, может не подойти команде промышленного предприятия.

В качестве удачных площадок эксперт порекомендовала рассматривать стильные лофты, классические рестораны с хорошим банкетным залом, загородные клубы для отдыха с активностями или нестандартные варианты, например теплоходные прогулки и мастер-классы.

Кроме того, большую роль играет грамотно составленная программа. К примеру, ее могут испортить длинные официальные речи, поэтому их стоит произносить в первые 15–20 минут. Также следует отказаться от принудительных конкурсов, вызывающих у многих стресс и раздражение, отметила Лоикова.

"Тон вечеру задает ведущий, поэтому к его выбору стоит подойти ответственно – лучше доверить это профессионалу или харизматичному коллеге. Также важно помнить обо всех участниках: в меню должны быть качественные безалкогольные варианты, а в программе – активности, не связанные с употреблением алкоголя", – добавила HR-эксперт.

По ее мнению, ключевая ошибка – объявлять корпоратив обязательным: такая формулировка сразу порождает сопротивление. Гораздо эффективнее создать вовлеченность, заранее анонсировав интересную программу и позиционируя мероприятие как праздник и благодарность команде, а не как административную обязанность, заключила Лоикова.

При этом в текущем году, по наблюдениям ведущего мероприятий Константина Берегового, наибольшей востребованностью пользуется классический новогодний праздник без строгой тематики.

"Такой подход не требует дресс-кода и позволяет сэкономить средства. Тематические вечеринки тоже сохраняют популярность: после нескольких лет забвения вернулась тематика стиляг – в прошлом и в этом году ее активно заказывают. Пользуется спросом и маскарад", – сказал он Москве 24.

Эксперт также отметил возвращение простых конкурсов в обновленном виде. Вместо технологичных интерактивов с проекторами и викторин в смартфонах, популярных последние несколько лет, сейчас востребованы более привычные форматы, такие как танцевальные батлы, заключил Береговой.

