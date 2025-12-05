Эксперт Богачева: руководству нельзя проводить на корпоративе больше часа

Сезон новогодних корпоративов начался в российских компаниях. Эксперты напомнили, что в неформальной обстановке легко перейти границы и спровоцировать неприятные ситуации. Какие поступки могут серьезно навредить репутации вплоть до увольнения, расскажет Москва 24.
"Причина дискомфорта"
Уволить сотрудника исключительно за неподобающее поведение на корпоративе нельзя, пояснил в беседе с RT адвокат Михаил Салкин. Однако у этого правила есть исключения.
По его словам, если сотрудник был на корпоративе в офисе в рабочее время и оказался в состоянии алкогольного опьянения или грубо нарушил требования охраны труда, может последовать наказание по статье о расторжении трудового договора (81 ТК РФ). Она же распространяется и на случаи, если, например, педагог совершил аморальный поступок, не совместимый с профессией.
В этих случаях увольнение возможно, но лишь при строгом соблюдении дисциплинарного порядка и наличии неопровержимых доказательств, подчеркнул юрист.
Чтобы не допустить неприятных последствий, эксперт по этикету Екатерина Богачева напомнила в беседе с Москвой 24, что в сочетании с праздничной атмосферой алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций. Например, сотрудники могут наговорить лишнего или совершить поступки, о которых потом пожалеют.
"Если все же кто-то много выпил и повел себя неподобающе, этикет предписывает не обсуждать это в офисе на следующий день. Сам виновник может прийти и один раз при всех кратко извиниться. После этого тему следует закрыть, так как ее постоянное обсуждение вредит рабочему процессу и возвращает коллектив в неловкую ситуацию", – сказала эксперт.
Еще один важный момент – выбор одежды. Богачева посоветовала заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно. Кроме того, если этот банкет подразумевает длительное пребывание за столом, стоит вспомнить базовые правила столового этикета.
Также нужно быть внимательным во время фото- и видеосъемки, поскольку кадры с мероприятия часто выкладывают на корпоративные ресурсы.
"Надо стараться не попадать в неловкие или компрометирующие ситуации, которые потом могут стать поводом для обсуждений и причиной дискомфорта", – добавила Богачева.
"По-настоящему расслабиться"
Фото: кадр из сериала "Офис"; режиссер – Пол Фиг; производство – Universal Pictures Home Entertainment
Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила в разговоре с Москвой 24, что успех новогоднего корпоратива во многом зависит от того, насколько удачно выбраны его время, место и программа.
"Одна из самых частых и демотивирующих ошибок – назначать мероприятие в будни после работы. Уставшие сотрудники, думая о том, что надо пойти домой и о завтрашнем рабочем дне, не могут по-настоящему расслабиться. Оптимальный вариант – вечер пятницы или суббота, когда можно позволить себе остаться дольше, не беспокоясь о скором подъеме", – сказала она.
По словам эксперта, не менее важно избегать ошибок при выборе формата и площадки.
В качестве удачных площадок эксперт порекомендовала рассматривать стильные лофты, классические рестораны с хорошим банкетным залом, загородные клубы для отдыха с активностями или нестандартные варианты, например теплоходные прогулки и мастер-классы.
Кроме того, большую роль играет грамотно составленная программа. К примеру, ее могут испортить длинные официальные речи, поэтому их стоит произносить в первые 15–20 минут. Также следует отказаться от принудительных конкурсов, вызывающих у многих стресс и раздражение, отметила Лоикова.
"Тон вечеру задает ведущий, поэтому к его выбору стоит подойти ответственно – лучше доверить это профессионалу или харизматичному коллеге. Также важно помнить обо всех участниках: в меню должны быть качественные безалкогольные варианты, а в программе – активности, не связанные с употреблением алкоголя", – добавила HR-эксперт.
По ее мнению, ключевая ошибка – объявлять корпоратив обязательным: такая формулировка сразу порождает сопротивление. Гораздо эффективнее создать вовлеченность, заранее анонсировав интересную программу и позиционируя мероприятие как праздник и благодарность команде, а не как административную обязанность, заключила Лоикова.
При этом в текущем году, по наблюдениям ведущего мероприятий Константина Берегового, наибольшей востребованностью пользуется классический новогодний праздник без строгой тематики.
"Такой подход не требует дресс-кода и позволяет сэкономить средства. Тематические вечеринки тоже сохраняют популярность: после нескольких лет забвения вернулась тематика стиляг – в прошлом и в этом году ее активно заказывают. Пользуется спросом и маскарад", – сказал он Москве 24.
Эксперт также отметил возвращение простых конкурсов в обновленном виде. Вместо технологичных интерактивов с проекторами и викторин в смартфонах, популярных последние несколько лет, сейчас востребованы более привычные форматы, такие как танцевальные батлы, заключил Береговой.