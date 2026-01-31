Тело задушенной девушки найдено в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мертвую девушку обнаружили на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Тело с признаками удушения было найдено 31 января в квартире дома, расположенного на Совхозной улице. Предварительно, совершил преступление знакомый девушки.

По факту произошедшего организована проверка по статье об убийстве. На месте происшествия уже задействованы следователи и криминалисты.

Ранее шесть человек, в том числе 45-летней женщины, 50-летнего мужчины и их двоих сыновей в возрасте 9 и 4 лет, были обнаружены мертвыми в жилом доме в городе Балаково в Саратовской области.

Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом при работе газового оборудования в доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

