31 января, 13:02Происшествия
Арестован забивший насмерть человека в метро Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Уроженец города Елец, который насмерть забил человека в подземном переходе на станции московского метро, отправлен в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
34-летнему мужчине было предъявлено обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека.
"Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена", – сказано в сообщении.
Инцидент произошел ночью 28 января в вестибюле станции метро "Площадь Ильича". По данным прокуратуры, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес руками и ногами удары по голове и туловищу оппонента, а затем скрылся.
В итоге 41-летнего пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался в медицинском учреждении. Позже нападавшего задержали. Он рассказал, что познакомился с погибшим накануне и в тот вечер распивал спиртные напитки. События преступления не помнит.
"Московский патруль": в Москве задержан мужчина, до смерти избивший человека в метро