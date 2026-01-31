Арестован забивший насмерть человека в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уроженец города Елец, который насмерть забил человека в подземном переходе на станции московского метро, отправлен в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

34-летнему мужчине было предъявлено обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека.

"Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена", – сказано в сообщении.

Инцидент произошел ночью 28 января в вестибюле станции метро "Площадь Ильича". По данным прокуратуры, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес руками и ногами удары по голове и туловищу оппонента, а затем скрылся.

В итоге 41-летнего пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался в медицинском учреждении. Позже нападавшего задержали. Он рассказал, что познакомился с погибшим накануне и в тот вечер распивал спиртные напитки. События преступления не помнит.

