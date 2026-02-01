Форма поиска по сайту

01 февраля, 14:59

Общество

Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковное управление Роспотребнадзора приступило к эпидрасследованию в связи с выявлением случая подозрения на оспу обезьян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Домодедовская больница сообщала в своем телеграм-канале, что госпитализировала мужчину с предварительным диагнозом "оспа обезьян". Его обследуют. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся изоляционные мероприятия.

В свою очередь, в подмосковном управлении Роспотребнадзора уточнили, что во время расследования будут выявлены контактные лица. Также произведен забор биоматериала для исследования, выдано предписание на проведение дезинфекции. Кроме того, проводят противоэпидемические мероприятия.

В ведомстве уточнили, что заразиться оспой обезьян можно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, а также предметами, контаминированными биологическими жидкостями, материалами из очагов поражения больного человека.

Также граждан попросили избегать контакта с животными, которые могут быть носителями оспы обезьян, в том числе с грызунами и приматами, во время заграничных поездок. Помимо этого, подмосковное управление Роспотребнадзора напомнило о необходимости тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Ранее СМИ сообщили, что около ста человек помещены на домашний карантин из-за вируса Нипах в Индии. Зараженные проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного пациента оценивается как критическое.

На фоне такой информации Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. Кроме того, ведомство разработало современную диагностическую тест-систему, благодаря которой специалисты могут выявлять граждан с признаками заболеваний в режиме реального времени.

