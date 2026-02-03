Форма поиска по сайту

03 февраля, 21:59

Происшествия

Актриса столичного театра Et Cetera Артамонова стала фигуранткой уголовного дела

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова стала фигуранткой уголовного дела из-за инцидента на парковке. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Артамонова поделилась, что между ней и тремя неизвестными мужчинами произошла перепалка из-за парковки. Затем неизвестные напали на ее сына и его друга. Актриса задела одного из нападавших ножом.

"Возбудили уголовное дело на меня, зацепившись за то видео, которое сняла моя дочка, где я цепляю ножом человека, который висит на моем сыне", – высказалась артистка.

В столичном управлении МВД уточнили, что конфликт произошел 2 февраля на Малой Ботанической улице. Словесная ссора переросла в потасовку, в ходе которой один из участников получил повреждения. При этом родственница пострадавшего ударила ножом одного из участников драки. В результате всех участников инцидента доставили в отдел полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Решение о привлечении граждан, которые избили молодого человека, будет принято после заключения экспертизы о тяжести причиненного вреда.

Актрисе грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее полицейские задержали двух мужчин после конфликта с поножовщиной в центре столицы. 29 января на улице Арбат между мужчинами возникла ссора, во время которой один из них нанес ножевое ранение в живот своему оппоненту, а также порезал щеку второму гражданину. В ответ один из пострадавших вместе с другими неизвестными избил нападавшего.

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который напал с ножом на двух человек, а также 27-летнего гражданина, который получил резаную рану щеки и ударил нападавшего. Возбуждены уголовные дела, фигурантам предъявлены обвинения.

