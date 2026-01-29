Форма поиска по сайту

29 января, 10:13

Происшествия

Двое мужчин задержаны после конфликта с поножовщиной в центре Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские задержали двух мужчин после конфликта с поножовщиной в центре столицы. Об этом сообщил начальник УИиОС столичного главка МВД России Владимир Васенин, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Установлено, что ночью 29 января на улице Арбат между мужчинами возникла ссора, во время которой один из них нанес ножевое ранение в живот своему оппоненту, а также порезал щеку второму гражданину.

В ответ один из пострадавших сбил злоумышленника с ног и вместе с другими неустановленными лицами несколько раз ударил его по голове, из-за чего тот потерял сознание. Бригада скорой помощи госпитализировала троих участников драки. По словам врачей, здоровью двоих из них причинен тяжкий вред.

Васенин отметил, что правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который напал с ножом на двух человек, а также 27-летнего гражданина, который получил резаную рану щеки и ударил нападавшего.

Возбуждены уголовные дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", фигурантам предъявлены обвинения. Один из них арестован, а второй находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают остальных участников конфликта.

Ранее в столице задержали мужчину по подозрению в стрельбе на Ярославском шоссе. Предварительно, на одной из парковок магазина между двумя гражданами возник конфликт. Оба выстрелили из ружья, а затем сели в автомобиль и скрылись.

Задержанного заключили под стражу, в отношении соучастника ссоры уголовное дело возбудили в отдельное производство, его разыскивают.

Столичные полицейские установят причину массового конфликта на юго-востоке Москвы

происшествиягород

Главное

