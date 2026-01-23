Полицейские задержали мужчину за стрельбу у магазина на северо-востоке Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в стрельбе на Ярославском шоссе, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По предварительной версии, на одной из парковок магазина на северо-востоке столицы между двумя мужчинами произошел конфликт. Оба несколько раз выстрелили из оружия, а затем сели в автомобиль и скрылись. В полицию обратился один из очевидцев ЧП.

Полицейские осмотрели место инцидента и нашли 10 гильз от различных патронов. Установлено, что некоторые патроны использовались для имитации выстрела в охолощенном оружии. Часть предметов оказались гильзами травматических патронов, используемых в оружии ограниченного поражения.

В результате правоохранители задержали одного из подозреваемых, которым оказался 38-летний житель подмосковного Красногорска. В ходе обысков у него изъяли предметы, схожие с автоматом и винтовкой, два травматических пистолета, 10 патронов разных калибров, магазин и удостоверение сотрудника силового ведомства.

Полицейские отметили, что удостоверение имеет признаки подделки. Все изъятое направлено на экспертизу. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Мужчину заключили под стражу. В отношении соучастника конфликта уголовное дело выделили в отдельное производство, его еще ищут.

