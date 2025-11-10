Верховный суд разрешил наказывать обоих участников драки

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на постановление коллегии по делам об административных правонарушениях.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения жалобы жителя Благовещенска, который стал участником драки в результате конфликта на парковке. Его признали виновным в побоях и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Мужчина решил оспорить данное решение и дошел до Верховного суда.

Сначала он утверждал, что действовал в целях самообороны, поскольку потерпевший при нем плюнул на его машину. Затем мужчина настаивал, что не бил потерпевшего, а лишь отодвинул его "ладошкой руки". Доводы про самооборону он подкрепил тем, что его оппонент также был привлечен к ответственности по статье "Побои".

Верховный суд решил, что действия жителя Благовещенска носили активный, а не оборонительный характер. Кроме того, привлечение его противника к ответственности не избавляет от наказания самого авторы жалобы. Таким образом, обоюдное причинение телесных повреждений не исключает наказания для каждого из виновных, постановили в суде.

Ранее шесть подростков доставили в отдел полиции после драки в Махачкале. В связи с инцидентом следователи и прокуратура начали проверку. Один из подростков был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В июле в Сочи задержали четверых туристов, устроивших драку возле подъемника на горнолыжном курорте. Мужчины приехали из Тюмени и Кемеровской области, при этом они были знакомы друг с другом. В чем была причина конфликта, задержанные объяснить не смогли.