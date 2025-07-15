В Сочи задержаны 4 туриста, устроившие драку возле подъемника горного курорта

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

В Сочи задержали четверых туристов, устроивших драку возле подъемника на горнолыжном курорте, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчины приехали из Тюмени и Кемеровской области, при этом они были знакомы друг с другом. В чем была причина конфликта задержанные объяснить не смогли. В ведомстве уточнили, что каждый из них привлечен к административной ответственности.

Теперь правонарушителям грозит либо штраф, либо 15 суток ареста.

Накануне полиция в Сочи начала проверку после появления в Сети видеоролика, на кадрах которого запечатлена драка с участием нескольких человек.

В МВД заявили, что правоохранители позже примут процессуальное решение. При этом обращений граждан по факту произошедшего не поступало.