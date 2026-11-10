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10 ноября, 15:24

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"СтарХит": фигуристка Щербакова тайно вышла замуж за хоккеиста Шакирова

Фигуристка Щербакова тайно вышла замуж за хоккеиста Шакирова – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова тайно вышла замуж за хоккеиста Артема Шакирова. Об этом сообщается в канале "СтарХит" со ссылкой на источник, приближенный к семье.

По его данным, церемония прошла 13 октября в столичном Дворце бракосочетания № 1. При этом пока спортсмены не поделились этой информацией с поклонниками.

Источник не исключил, что в скором времени состоится пышное свадебное торжество.

В июле Щербакова рассказала о помолвке. Девушка опубликовала фотографию, на которой видна ее рука с помолвочным кольцом и ладонь избранника. Снимок сделан на фоне букета в форме сердца из нескольких десятков роз. Лицо жениха Щербакова решила не показывать.

Ранее актер Иван Жидков, известный по сериалу "Солдаты", сделал предложение своей возлюбленной – актрисе Марии Чередниченко. Девушка моложе актера на 17 лет. Разница в возрасте, по словам артиста, пару никогда не смущала: вместе им легко и комфортно.

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