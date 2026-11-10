ДНК на окурке помог спустя 30 лет найти убийцу двух человек в Кировской области

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В Кировской области мужчине предъявили обвинения в убийстве двух человек, совершенном 30 лет назад. Его удалось найти благодаря следам ДНК на окурке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации ведомства, преступление произошло 23 июня 1996 года в Вятскополянском районе области. Тогда при тушении дома обнаружили тело 79-летней хозяйки с признаками насильственной смерти и ее сына с телесными повреждениями, который позднее скончался в медицинском учреждении. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, однако установить преступника не удалось.

Впоследствии дело было изучено повторно, проведен анализ имеющихся данных, а среди вещественных доказательств отобраны необходимые для повторного исследования.

"С использованием современных методик сотрудниками СЭЦ СК России проведена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, по результатам которой на окурке, изъятом с места преступления, обнаружены биологические следы, из которых выделен ДНК-профиль. В ходе его сверки со сведениями из федеральной базы данных геномной информации установлено его совпадение с генотипом ранее неоднократно судимого 55-летнего жителя Калининградской области", – говорится в заявлении СК в мессенджере MAX.

Позднее мужчина был задержан, он признался в содеянном. Было установлено, что 22 июня 1996 года фигурант дела приехал в дом к потерпевшим по вопросу его долга за арендованную квартиру. Мужчина остался на ночь, однако утром у него произошел конфликт с хозяином дома из-за оплаты. Он нанес мужчине и его пожилой матери удары молотком по голове, поджег дом и скрылся с места преступления. Мужчину заключили под стражу.

Ранее 45-летнюю жительницу Медногорска Оренбургской области задержали по обвинению в убийстве знакомого ножом и кувалдой. По версии следователей, инцидент произошел 9 ноября. Злоумышленница употребляла алкоголь вместе со знакомым, в это время между ними вспыхнула ссора. Тогда женщина несколько раз ударила мужчину ножом и кувалдой. От полученных травм потерпевший умер на месте.