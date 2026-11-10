"Мосбилет" составил подборку спектаклей, которые рассмешат любого зрителя

Фото: театр "Русская песня"

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку постановок столичных театров для тех, кто предпочитает легкие истории и юмор. В список вошли пять спектаклей, передал портал мэра и правительства столицы.

В частности, театр "Русская песня" покажет музыкальную комедию "Очень веселые ребята" – спектакль-фантазию режиссера Нины Чусовой о съемках культовой советской картины. Даты показов: 15 ноября, 24 декабря, 20 января и 18 февраля. Возрастное ограничение – 12 лет.

По сюжету в советский санаторий "Красная Кубань" приезжает съемочная группа, которой нужно срочно переснять финал фильма, однако главные актеры исчезли. На помощь приходят отдыхающие, врачи и председатель совхоза – начинаются переодевания, путаница и комедийные сцены. Музыкальную основу составляют шлягеры Исаака Дунаевского, соединенные с народными песнями и частушками.

Роли исполняют Надежда Бабкина или Елена Галибина, Олеся Железняк или Валентина Рубцова, а также Николай Добрынин, Иван Замотаев и другие артисты. Спектакль идет 2 часа 40 минут с антрактом.

Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" покажет "Старомодную комедию" по пьесе Алексея Арбузова в постановке режиссера Романа Самгина. Ближайший показ – 12 ноября, затем спектакль сыграют 3 декабря, 8 января и 16 февраля. Ограничение по возрасту – 16 лет.

События разворачиваются в санатории на Рижском взморье. Она – эмоциональная и эксцентричная женщина, в прошлом несостоявшаяся актриса, а теперь кассирша. Он – педантичный врач, привыкший к порядку. Герои сближаются постепенно, присматриваясь друг к другу. За внешней легкостью и юмором обнаруживаются одиночество, пережитые потери и потребность в искренней любви.

Главные роли играют народный артист России Виктор Раков и заслуженная артистка России Олеся Железняк. Продолжительность – 2 часа 30 минут с одним антрактом.

В Театре имени Моссовета комедия соединена с детективом: художественный руководитель Евгений Марчелли поставил "Восемь любящих женщин" по пьесе Робера Тома. Показы назначены на 16 и 27 декабря, а также 5 января, зрителей от 16 лет ждет расследование убийства главы семьи, совершенного в канун Рождества. Его ведут женщины трех поколений и их домочадцы. Героини эксцентричны, а их непредсказуемость держит напряжение до финала.

В постановке заняты Ольга Остроумова, Мария Кнушевицкая, Ольга Кабо, Анна Гарнова, Евгения Крюкова, Дарья Таран, Екатерина Гусева, Лилия Волкова, Анна Михайловская и другие. Спектакль идет 2 часа с антрактом.

Московский академический театр сатиры представит комедию положений "Старушка в подарок" режиссера Антона Непомнящего. Показы пройдут 14 и 28 ноября, 8 и 20 декабря, возрастное ограничение – 12 лет.

Молодая пара приобретает в центре Москвы квартиру с шестью просторными комнатами в бывшей коммуналке, рассчитывая обустроить семейное гнездо, однако в ней живет старушка, которая не очень рада непрошеным соседям. В финале зрителей ждет неожиданный поворот, а сама постановка сопровождается зрелищными эффектами.

В ролях Ольга Суркова, Максим Финогенов, Григорий Трапезников, Янина Студилина, Андрей Анкудинов и Валерий Гурьев. Спектакль идет 2 часа 30 минут с антрактом.

Музыкальный театр "На Басманной" 5 декабря покажет "Ключи от счастья" – постановку Ивана Фадеева и Елены Лепневой по мотивам одноактных оперетт Жака Оффенбаха "Муж за дверью" и "Багатель". Ограничение по возрасту – 12 лет.

Два произведения складываются в единое театральное высказывание о любви, случайных встречах и маленьких ключиках, которые отпирают важные двери в человеческих судьбах.

В "Муже за дверью" Флорестан Дюкрок, молодой композитор, скрываясь от разъяренного мужа своей любовницы, забирается на крышу соседнего дома и через раскрытое окно попадает в спальню Сюзон, которая только что вышла замуж за помощника полицейского шерифа Анри Мартеля. Чтобы супруг не увидел чужого мужчину, женщина запирает спальню, но ключ в суматохе падает из окна на тротуар, и в этот момент появляется муж.

"Багатель" строится вокруг незваных гостей, запертых дверей, выброшенных в окно ключей и ночи, проведенной в неловкой компании: обычный вечер превращается в настоящий переполох.

Действие сопровождает живая музыка в исполнении оркестра. В ролях Ирина Суханова, Ирина Елисеева, Сергей Высокинский, Дмитрий Опаричев, Арсений Черепанов, Дмитрий Бахталин, Павел Бадрах и другие артисты.

Ранее сообщалось, что премьерные показы оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" в новой режиссерской версии Ксении Шостакович состоятся 26, 27 и 28 ноября на Новой сцене Большого театра. Музыкальным руководителем и дирижером постановки станет генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.