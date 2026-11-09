"Мосбилет" приглашает на ноябрьские концерты в Петровский путевой дворец

Фото: пресс-служба Петровского путевого дворца

Сервис "Мосбилет" приглашает на три ноябрьских концерта, посвященных неоклассике, музыке эпохи барокко и джазу. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Вечера состоятся в Петровском путевом дворце в рамках новой культурной программы "Больше чем концерт", которую организовали совместно с Москонцертом.

Первый концерт пройдет 22 ноября и будет посвящен современной неоклассике. Оркестр "Московская камерата" под управлением заслуженного артиста России Николая Соколова исполнит произведения Макса Рихтера, Ханса Циммера, Филипа Гласса и Людовико Эйнауди. В программу также войдет авторская интерпретация цикла Антонио Вивальди "Времена года". Вместе с оркестром выступят скрипачка Елена Семенова и пианист Рустем Кудояров.

27 ноября состоится концерт "Времена года. После Вивальди", посвященный эпохе барокко. Слушатели смогут представить атмосферу того времени через музыкальные образы пения птиц, журчания ручьев, летних гроз и скрипа шагов по льду. Ансамбль солистов "Орфарион" под художественным руководством заслуженного артиста России Олега Худякова исполнит увертюру из оперы "Арсильда, царица Понта" и сонату "Фолия".

Заключительный вечер программы пройдет 29 ноября. На концерте прозвучат известные джазовые композиции Джорджа Гершвина, Барта Ховарда, Бобби Хебба, Берта Кемпферта и Антониу Карлоса Жобима. В их числе – Summertime, Fly Me to the Moon, Sunny, L.O.V.E. и The Girl from Ipanema. На сцену выйдут солистка Москонцерта Алла Омелюта и джаз-ансамбль под управлением заслуженного артиста России Алекса Новикова.

Каждый концерт продлится 1 час 10 минут. Перед началом выступлений гостям предложат приветственный напиток, а профессиональный фотограф сделает памятные снимки.

Программа "Больше чем концерт" станет началом долгосрочного сотрудничества Петровского путевого дворца и Москонцерта. В следующем году ее дополнят два иммерсивных спектакля – "Московские имена" и "Две жизни Рахманинова". В этих постановках исторические сюжеты объединят с музыкой и театральным действием, а само пространство дворца станет частью представления.

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