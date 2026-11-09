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09 ноября, 15:12

Общество

В РФ недобросовестных хозяев животных смогут привлекать к ответственности в течение года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России недобросовестных хозяев животных смогут привлекать к административной ответственности в течение года. Соответствующий законопроект рекомендовал принять в I чтении комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству.

Документ внесен в ГД законодательным собранием Ленинградской области в сентябре 2024 года. Поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается увеличить срок привлечения к ответственности за правонарушения в области обращения с животными.

На данный момент срок давности привлечения к ответственности составляет 60 дней. Согласно пояснительной записке, часто при рассмотрении дел о нападении животных виновных в срок не успевают привлечь, особенно при отсутствии необходимых документов.

При увеличении срока давности до одного года ответственные органы получат возможность возвращать материалы дела для проверки и доработки.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы рассмотрят шесть поддержанных правительством законопроектов о животных, включая инициативу об обязательной регистрации питомцев. Все шесть инициатив разработали еще в прошлом созыве Госдумы члены рабочей группы по защите людей от безнадзорных животных.

Всего рабочая группа подготовила 20 законопроектов, из которых кабмин одобрил шесть. Ключевым документом станет законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Владельцев обяжут за свой счет маркировать питомцев и ставить их на учет в ветеринарной системе Россельхознадзора.

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