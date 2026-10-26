Госдума рассмотрит шесть новых законов о домашних и бездомных животных

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Депутаты Госдумы рассмотрят шесть поддержанных правительством законопроектов о животных, включая инициативу об обязательной регистрации питомцев. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елену Панову.

"Ведется подготовка (законопроектов. – Прим.ред.) к рассмотрению. Более точные сроки сможем сказать позднее. Можно точно сказать, что эти вопросы будут обсуждаться комитетом", – сказала парламентарий.

Все шесть инициатив разработали еще в прошлом созыве Госдумы члены рабочей группы по защите людей от безнадзорных животных. Экс-глава группы, председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина отметила, что всего рабочая группа подготовила 20 законопроектов, из которых кабмин одобрил шесть. По ее словам, поддержка правительства гарантирует стопроцентное принятие всех инициатив.

Ключевым документом станет законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Владельцев обяжут за свой счет маркировать питомцев и ставить их на учет в ветеринарной системе Россельхознадзора. Правительство определит перечень животных, правила учета и допустимые способы идентификации – от бирок и ошейников до электронных микрочипов. Отдельного налога при этом не вводится.

Второй законопроект направлен против "черных заводчиков". Он вводит жесткие требования к коммерческому разведению: бизнесменов обяжут вести учет родословных документов и регистрироваться в единой профильной некоммерческой организации. Это должно вывести теневой сектор рынка из тени.

Третья инициатива кратно повышает штрафы за ненадлежащее содержание животных как гражданами, так и приютами. Наказание грозит за самовыгул, загрязнение общественных мест или создание опасных ситуаций. Изначально депутаты предлагали увеличить взыскания до 20 раз: для граждан – до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч рублей.

Кабмин одобрил предложение, но посоветовал снизить суммы, отметив, что такие санкции россияне не смогут выплатить. Также документ увеличивает срок давности привлечения к административной ответственности с 60 дней до 3 лет.

Еще один законопроект меняет порядок привлечения нарушителей к ответственности. Надзорные органы смогут немедленно возбуждать административные дела по статье 8.52 КоАП РФ ("Несоблюдение требований к содержанию животных") при наличии очевидных доказательств – например, видеозаписей с камер наблюдения или снимков очевидцев. Это не позволит хозяевам-нарушителям уйти от наказания из-за бюрократии.

Пятая инициатива запрещает выгуливать собак потенциально опасных пород подросткам до 16 лет без сопровождения взрослых. Аналогичный запрет вводится для граждан в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Шестой законопроект предусматривает создание единой службы экстренного реагирования. Сообщить о нападении бродячих собак или угрожающей стае можно будет по номеру 112. Сейчас такие вызовы часто перенаправляют из одного ведомства в другое, новый закон обяжет специалистов выезжать на сигналы немедленно по единому регламенту.

Ранее в ОП РФ предложили ввести полис ОМС для домашних животных, подчеркнув, что он позволит владельцам получать бесплатную ветеринарную помощь, в том числе дорогостоящие операции, а также защитит от непредвиденных расходов на лечение.

Между тем в Госдуме отметили, что прежде чем обсуждать введение обязательного медицинского страхования для домашних животных, необходимо отрегулировать систему ОМС для людей и решить проблемы финансирования государственного здравоохранения.