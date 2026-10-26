Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:21

Общество

В России стартовала акция "Монетная неделя"

Фото: depositphotos/mizar_219842

Всероссийская акция "Монетная неделя" проходит в стране с 26 октября по 7 ноября. В рамках акции накопившиеся монеты можно обменять на бумажные деньги в банковских отделениях и магазинах, а также зачислить мелочь на счет в банках. Об этом сообщается на сайте акции.

К обмену принимаются монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Организаторы рекомендуют заранее рассортировать монеты по номиналу для экономии времени, при этом у некоторых участников акции сортировка является обязательным условием приема.

Также на сайте отмечается, что некоторые точки обмена не принимают монеты номиналом менее 1 рубля. Зачислить принесенную мелочь на счет можно исключительно в банковских отделениях.

Ранее Центробанк России выпустил инвестиционные монеты "Георгий Победоносец". В обращение поступили серебряная монета номиналом 100 рублей, а также золотые монеты номиналом 100, 200 и 10 тысяч рублей.

Приобрести их можно в АО "Гознак" и в банках, заключивших с регулятором соглашение о распространении.

Читайте также


обществофинансы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика