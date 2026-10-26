В России стартовала акция "Монетная неделя"

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Всероссийская акция "Монетная неделя" проходит в стране с 26 октября по 7 ноября. В рамках акции накопившиеся монеты можно обменять на бумажные деньги в банковских отделениях и магазинах, а также зачислить мелочь на счет в банках. Об этом сообщается на сайте акции.

К обмену принимаются монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Организаторы рекомендуют заранее рассортировать монеты по номиналу для экономии времени, при этом у некоторых участников акции сортировка является обязательным условием приема.

Также на сайте отмечается, что некоторые точки обмена не принимают монеты номиналом менее 1 рубля. Зачислить принесенную мелочь на счет можно исключительно в банковских отделениях.

Ранее Центробанк России выпустил инвестиционные монеты "Георгий Победоносец". В обращение поступили серебряная монета номиналом 100 рублей, а также золотые монеты номиналом 100, 200 и 10 тысяч рублей.

Приобрести их можно в АО "Гознак" и в банках, заключивших с регулятором соглашение о распространении.